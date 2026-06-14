Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y'yi (61) yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.