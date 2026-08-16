RECEP BİLEK - Samsun'da yaşayan restoran işletmecisi Cengiz Toprak, çocukluk yıllarında başlayan antika merakı ve klasik otomobil tutkusuyla biriktirdiği binlerce objeyi 1000 metrekarelik hangarda sergiliyor.

Toprak, Samsun-Ankara kara yolunun Mahmutlu mevkisindeki restoranının karşısında bulunan boş alanı kiralayarak yaklaşık 1000 metrekare kapalı alana sahip "nostalji hangarı"na dönüştürdü.

Toprak, 30 yılda topladığı binlerce antika eşyanın yanı sıra aralarında 1964 model Chevrolet Impala'nın da bulunduğu klasik otomobillerini bu alanda bir araya getirdi.

- "Antikayı sevmeyenlere sevdirmeye çalışacağız"

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Cengiz Toprak, AA muhabirine, babasını 4 yaşında kaybettiğini ve güç şartlar altında büyüdüğünü söyledi.

Çocukluğunda evlerinde gaz lambası bulunmadığını, annesinin geceleri kandil ışığında kendilerini gezdirdiğini anlatan Toprak, yaşadığı yokluğun yıllar içinde antika tutkusuna dönüştüğünü belirtti.

Yaklaşık 30 yıldır antika eşya biriktirdiğini dile getiren Toprak, "Antikayı sevmeyenlere sevdirmeye çalışacağız. Özellikle yeni kuşak olan kardeşlerimize, çocuklarımıza bir meşgale olsun çünkü bu güzel bir sevda. Yeni aldığımız bir şey çok değer katmaz üzerine ama eski olan her şey yıllar geçtikçe daha çok değerleniyor. Ben de yaklaşık olarak 30 yıldır biriktiriyorum, alıyorum. Diyebilirim ki kazandığım bütün parayı hep bunlara harcadım." dedi.

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Toprak, klasik otomobillere de büyük ilgi duyduğunu, yapım aşamasında 7 aracının bulunduğunu, 3 klasik otomobilini ise hangarda muhafaza ettiğini anlattı.

Klasik otomobil tutkusunun Samsun'da da yaygınlaşmasına katkı sağladığını ifade eden Toprak, "Samsun'da diyebilirim ki 20-25 araç alan arkadaşlarımız, abilerimiz oldu. Bizim için bu çok vazgeçilmez bir sevda. Antika bende sınırsız bir aşktır. Beni tanıyanlar iyi bilir. Ben gerçekten eski olan her şeyi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Çocukluk yıllarında yaşadığı imkansızlıkların koleksiyonuna yansıdığını anlatan Toprak, "Bende her şeyden bir tane yok. Mesela gaz lambası belki 1000 tane var, lüks çok fazla miktarda var. Radyo aynı şekilde fazla miktarda var. Bu, benim ölene kadar sevdamdır. Çok seviyorum." diye konuştu.

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- Torununa 1964 model Chevrolet Impala'yı bırakacak

Antika ve klasik otomobil tutkusunu gelecek nesillere aktarmayı istediğini belirten Toprak, yeni doğan torununa 1964 model Chevrolet Impala'yı bırakmayı planladığını söyledi.

Toprak, "Yeni torunum oldu. Torunum 18 yaşına geldiği zaman ömrüm olursa aracın anahtarını torunuma teslim edeceğim." dedi.