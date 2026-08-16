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        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında yarın Göztepe ile sahasında karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 10:56 Güncelleme:
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında yarın Göztepe ile sahasında karşılaşacak.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

        Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Samsunspor, Göztepe'yi yenerek lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

        Kırmızı-beyazlı takımda Tanguy Coulibaly, Elayis Tavsan, Yunus Emre Çift, Jaures Assoumou, Igor Drapinski sakatlıkları nedeniyle, yeni transfer Eliot Watt ise İskoçya Futbol Federasyonu tarafından verilen 1 maçlık cezadan dolayı Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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