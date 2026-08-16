Samsunspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek

Kırmızı-beyazlı takımda Tanguy Coulibaly, Elayis Tavsan, Yunus Emre Çift, Jaures Assoumou, Igor Drapinski sakatlıkları nedeniyle, yeni transfer Eliot Watt ise İskoçya Futbol Federasyonu tarafından verilen 1 maçlık cezadan dolayı Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Samsunspor, Göztepe'yi yenerek lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

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