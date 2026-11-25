Kaza, saat 10.00 sıralarında Yeşildere Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Makas atarak ilerleyen G.B.’nin (22) kullandığı 57 ABJ 146 plakalı otomobil, yolcu indirmek üzere bankete yaklaşan M.I. (36) yönetimindeki 55 M 0021 plakalı minibüse çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ile minibüsteki yolcular A.Ö. (51) ve A.H. (50) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası hastanede tedaviye alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.