MHP Bafra İlçe Başkanı Kemal Şahin mazbatasını aldı

MHP Bafra İlçe Başkanlığına seçilen Kemal Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını alarak görevlerine başladı.



Bafra adliyesine giderek İlçe Seçim Kurulu yetkililerinden mazbatasını alan Şahin, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliye çıkışında açıklamada bulundu.



Yönetim kurulu üyeleriyle kararlılıkla çalışacaklarını belirten Şahin, "Mazbatamızı alarak görevlerimize resmen başladık. Bize duyulan güvenin ve verilen görevin sorumluluğuyla birlik, beraberlik ve kararlılık içerisinde Bafra'mıza, teşkilatımıza ve aziz milletimize hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağız. Rabb'im çıktığımız bu kutlu yolda bizleri mahcup etmesin." ifadesini kullandı.







