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        Rize'de yoğun görülen Amerikan beyaz kelebeği ile mücadele çalışması yapılacak

        Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Rize'de yoğun olarak görülen Amerikan beyaz kelebeği zararlısına karşı mekanik mücadele yöntemiyle çalışma yürütecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 10:51 Güncelleme:
        Rize'de yoğun görülen Amerikan beyaz kelebeği ile mücadele çalışması yapılacak

        Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Rize'de yoğun olarak görülen Amerikan beyaz kelebeği zararlısına karşı mekanik mücadele yöntemiyle çalışma yürütecek.

        Enstitü Müdürü İlyas Deligöz, yaptığı yazılı açıklamada, Rize'de Amerikan beyaz kelebeğinden dolayı yoğun şikayet gelmesi üzerine incelemede bulunduklarını belirtti.

        Enstitüde görevli entomoloji uzmanları Mansur Uluca ve Şeyma Yiğit Baş'ın Rize'de Amerikan beyaz kelebeği yoğunluğu görülen alanlarda saha incelemesi yaptığını bildiren Deligöz, şunları kaydetti:


        "Entomoloji uzmanlarımız zararlının biyolojisi, bölgedeki durumu, survey sonuçları (verilerin toplanması, analiz edilmesi ve bir rapora dönüştürülmesi) ve mücadele yöntemlerine ilişkin teknik bilgilendirme yaptı. Aldığımız kararlar doğrultusunda öncelikle mekanik mücadele başlatacağız. Yani ağlı larva kolonileri toplanarak imha edilecek. Daha sonra pupa (böceklerin larva ile yetişkinlik evresi arasındaki dönüşüm dönemi) takibi yapılacak. Pupa dönemi öncesi ağaç gövdelerine oluklu mukavva bant sarılarak pupalar toplanacak."

        Deligöz, ağustos ayının sonuna kadar yeni larva kümeleri görülürse mekanik mücadelenin tekrarlanacağını vurgulayarak, "Orman alanlarında biyolojik çeşitlilik ve doğal düşmanların korunması için doğal denge esas alınacak. Enstitümüz, bölgemizin stratejik ürünleri çay ve fındık başta olmak üzere tüm tarımsal ürünlerimizi korumak için bilimin ışığında, Bakanlığımızın tüm birimleriyle koordineli çalışmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.



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