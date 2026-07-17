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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 10:05 Güncelleme:
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım, Tekkeköy ve Bafra ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirlenen şüphelilerin üstü ile araç ve ikametlerinde yaptıkları aramada 11 bin 807 sentetik ecza hapı, 291,15 gram sentetik uyuşturucu, 35 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

        Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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