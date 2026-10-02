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        MHP Samsun il başkan yardımcıları Havza'da muhtarlarla buluştu

        MHP Samsun il başkan yardımcıları, Havza'da muhtarlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 15:16 Güncelleme:
        MHP Samsun il başkan yardımcıları Havza'da muhtarlarla buluştu

        MHP Samsun il başkan yardımcıları, Havza'da muhtarlarla bir araya geldi.

        MHP Samsun İl Başkan Yardımcısı Hasan Kurt, toplantıda yaptığı konuşmada, yürütülen çalışmalar neticesinde muhtarlara sendika üyeliği hakkı verildiğini söyledi.

        Bunun muhtarların gücüne güç katacağını ve özlük hakları gibi konularda ellerini güçlendireceğini belirten Kurt, "MHP Samsun İl Başkanlığı olarak her daim muhtarlarımız ve muhtarlarımızdan gelen taleplerimiz önceliğimizdir. Sizlerin halkımıza ulaşmada, halkımızın taleplerinin bize ulaştırılması konusunda göstermiş olduğunuz çabalar kıymetli." dedi.

        MHP Havza İlçe Başkanı Bekir Cengiz de sahada gözleri ve kulakları olan muhtarlardan gelen talepleri önemsediklerini kaydetti.

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        Toplantıda Türk Yerel Hizmet-Sen Samsun Ordu Giresun Şube Başkanı Osman Yağmur ise muhtarlara sendikal faaliyetler ve sendikaları hakkında bilgi verdi.

        Daha sonra muhtarların taleplerinin dinlendiği toplantıya MHP Samsun İl Başkan Yardımcısı Nusret Soykan, Havza Belediyesi Meclis üyeleri Ersin Şener ve Ömür Gül, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin de katıldı.

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