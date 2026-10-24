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        OMÜ'de hayvanların anatomik yapıları üç boyutlu yazıcıyla üretiliyor, eğitimde kullanılıyor

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi'nde üç boyutlu baskı teknolojisiyle hayvanların anatomik yapıları fiziksel modellere dönüştürülüyor. Laboratuvarda üretilen modellerle öğrencilerin anatomi derslerinde öğrendikleri yapıları daha yakından incelemeleri ve uygulamalı eğitim imkanlarından yararlanmaları hedefleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 10:24 Güncelleme:
        OMÜ'de hayvanların anatomik yapıları üç boyutlu yazıcıyla üretiliyor, eğitimde kullanılıyor

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi'nde üç boyutlu baskı teknolojisiyle hayvanların anatomik yapıları fiziksel modellere dönüştürülüyor. Laboratuvarda üretilen modellerle öğrencilerin anatomi derslerinde öğrendikleri yapıları daha yakından incelemeleri ve uygulamalı eğitim imkanlarından yararlanmaları hedefleniyor.

        OMÜ Veteriner Fakültesi Anatomi Bilim Dalı'nda 6 yıldır araştırma görevlisi olarak görev yapan Semih Kurt, laboratuvarda veteriner anatomi eğitiminin yanı sıra bilimsel araştırmalara yönelik çalışmalar da yürüttüklerini söyledi. Laboratuvarda gerçek anatomik modellerin üç boyutlu tarayıcılar, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans (MR), fotogrametri ve dijital modelleme teknikleriyle dijital ortama aktarıldığını belirten Kurt, öğrencilerin öğrenmekte zorlandığı veya daha yakından incelemesi gereken anatomik yapıların fiziksel baskılarının üretildiğini ifade etti.

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        Gerçek anatomik materyallere erişimde zaman zaman zorluk yaşandığına dikkat çeken Kurt, "Zor bulunan anatomik yapılara erişim sıkıntısı yaşıyoruz. O noktada üç boyutlu baskı bizim için kurtarıcı bir rol oynuyor. Buradan çok sayıda üretim yaparak öğrencilerimizin daha iyi imkanlara sahip olmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimizin bu teknolojik alanda da kendilerini geliştirmelerini istiyoruz" dedi.

        Laboratuvarın farklı bilimsel araştırmalar için de altyapı imkanı sunduğunu kaydeden Kurt, yürüttükleri çalışmalar kapsamında faydalı model ve patentlerinin bulunduğunu belirtti.

        Üretimlerin ihtiyaca göre farklı boyut ve ölçeklerde gerçekleştirilebildiğini vurgulayan Kurt, "Bir köpek iskeletinden bir makine parçasına kadar ihtiyaç duyulan herhangi bir şeyi modelleyebiliyor ve üretimini gerçekleştirebiliyoruz" diye konuştu.

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        Kurt, laboratuvarın kurulmasına katkı sağlayan OMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAPKOP) koordinatörlüğünde görev yapan akademisyenlere teşekkür etti.

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