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        Bafra'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 21:59 Güncelleme:
        Bafra'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaza, SamsunSinop kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametinde seyir halinde olan Hava Nur K. idaresindeki 55 AHD 111 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklet sürücüsü Ömer Faruk Gezici'ye çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yola savrulan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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