Bafra'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, SamsunSinop kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametinde seyir halinde olan Hava Nur K. idaresindeki 55 AHD 111 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklet sürücüsü Ömer Faruk Gezici'ye çarptı.

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