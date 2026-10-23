Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Giriş: 23.10.2026 - 21:13 Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Ahmet Soruklu (73) yönetimindeki 55 HE 119 plakalı traktör, Üçpınar Mahallesi'nde tarlada kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan Soruklu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
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