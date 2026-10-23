Samsun Kitap Fuarı'na gidecek öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Alınan karar doğrultusunda öğrenciler, fuar alanına ulaşım sağlayan tüm tramvay ve belediye otobüs seferlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehri kültür ve edebiyatla buluşturacak dev bir organizasyona imza atıyor. Kitapseverlerin merakla ve heyecanla beklediği Samsun Kitap Fuarı, 24 Ekim Cumartesi günü Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Fuar öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin fuara ulaşımını da unutmadı. Gençlerin fuara erişimini kolaylaştırmak isteyen Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler için ücretsiz ulaşım imkânı sunuyor. 9 gün sürecek fuar süresince otobüsler ve tramvaylar tüm öğrencilere ücretsiz hizmet verecek.

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Kentte kültür ve edebiyat rüzgarı esecek

Kentte kültür ve edebiyat rüzgârları estirecek olan Samsun Kitap Fuarı, 24 Ekim Cumartesi gününden itibaren kitap tutkunlarını ağırlamaya başlayacak. Ahmet Ümit, Şermin Yaşar gibi edebiyat dünyasının birçok önemli ismini ağırlayacak fuar, binlerce kitabı ve sürpriz etkinlikleri Samsunlularla buluşturacak.

Öğrencilerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor

Öğrencilerin yoğun ilgi göstermesi beklenen Samsun Kitap Fuarı, gençlerin edebiyatla iç içe keyifli ve verimli vakit geçirmelerine olanak sağlayacak.1 Kasım tarihine kadar devam edecek olan fuar, 9 gün boyunca 09.30 20.00 saatleri arasında tüm kitapseverleri ağırlayacak.