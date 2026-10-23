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        Kavak Belediyesi park ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor

        Kavak Belediyesi, ilçedeki parkları daha modern görünüme kavuşturmak amacıyla yürütülen yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 16:04 Güncelleme:
        Kavak Belediyesi park ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor

        Kavak Belediyesi, ilçedeki parkları daha modern görünüme kavuşturmak amacıyla yürütülen yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

        Kavak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçe genelindeki park ve sosyal donatı alanları gözden geçirilerek eksikleri gideriliyor.

        Yolların ve yürüyüş yollarının düzenlendiği çalışmalarda peyzaj ve altyapı iyileştirmeleri de eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

        Çalışmaları inceleyerek teknik ekipten bilgi alan Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün, ilçenin yaşam kalitesini artıracak projelere öncelik verdiklerini söyledi.

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        Vatandaşların sosyal yaşam alanlarını zenginleştirmek amacıyla başlattıkları yenileme ve düzenleme çalışmalarının hızla devam ettiğini dile getiren Ün, "Amacımız hemşehrilerimizin aileleriyle huzur ve güven içinde vakit geçirebilecekleri daha modern ve kullanışlı alanları ilçemize kazandırmaktır. Ekiplerimiz belirlenen program dahilinde çalışmalarını tamamlayarak parkımızı halkımızın hizmetine sunacaktır." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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