Samsun Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz'dan Kavak ziyareti

Yılmaz, daha sonra Kaymakam Genç ile Kavak Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmayı ziyaret etti.

Yılmaz, Kavak Kaymakamı Taha Genç, Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Uysal ve Bölge Müdür Yardımcısı Fahri Demir ile Kavak ilçesi Bekdemir Mahallesi'nde bulunan lavanta bahçesini gezdi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Kavak ilçesinde ziyaret ve incelemede bulundu.

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