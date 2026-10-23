OMÜ Eczacılık Fakültesi öğrencileri için doğa gezisi düzenlendi

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, gençlerin sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla teknik gezilerin devam edeceğini ifade etti.

Deltadaki endemik, tıbbi ve aromatik bitki örtüsü hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkililerince bilgilendirilen öğrenciler, bisiklet turuyla bölgeyi inceledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Bafra Gençlik Merkezi organizasyonu ve Bafra Yurt Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen programa Bafra Eczacılık Fakültesi öğrencileri katıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eczacılık Fakültesi öğrencilerine yönelik batık minare ve Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni kapsayan doğa ve inceleme gezisi düzenlendi.

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