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        OMÜ Eczacılık Fakültesi öğrencileri için doğa gezisi düzenlendi

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eczacılık Fakültesi öğrencilerine yönelik batık minare ve Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni kapsayan doğa ve inceleme gezisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 14:52 Güncelleme:
        OMÜ Eczacılık Fakültesi öğrencileri için doğa gezisi düzenlendi

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eczacılık Fakültesi öğrencilerine yönelik batık minare ve Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni kapsayan doğa ve inceleme gezisi düzenlendi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Bafra Gençlik Merkezi organizasyonu ve Bafra Yurt Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen programa Bafra Eczacılık Fakültesi öğrencileri katıldı.

        Program kapsamında Altınkaya Barajı'nın su tutmasıyla su altında kalan Boğazkaya Mahallesi'ndeki batık minareyi ziyaret eden öğrenciler, ardından UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni gezdi.

        Deltadaki endemik, tıbbi ve aromatik bitki örtüsü hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkililerince bilgilendirilen öğrenciler, bisiklet turuyla bölgeyi inceledi.

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        Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, gençlerin sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla teknik gezilerin devam edeceğini ifade etti.

        Bafra Yurt Müdürü Muhammet Emin Albayrak ise gezi sayesinde Bafra'nın üniversiteli gençlere tanıtımını sağladıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

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