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        Samsun TSO başkanlığına yeniden seçilen Murzioğlu mazbatasını aldı

        Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Salih Zeki Murzioğlu, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 14:47 Güncelleme:
        Samsun TSO başkanlığına yeniden seçilen Murzioğlu mazbatasını aldı

        Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Salih Zeki Murzioğlu, mazbatasını aldı.

        Samsun TSO'dan yapılan açıklamaya göre, Murzioğlu'na mazbatası, Samsun 7. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi ve Canik İlçe Seçim Kurulu Başkanı Birol Altun tarafından verildi.

        Murzioğlu, seçim sürecinin odanın kimliğine ve tarihine yakışır hassasiyetle yürütüldüğünü belirterek, kendisine yeniden güven duyan üyelere teşekkür etti.

        Seçimlerin sağlıklı şekilde tamamlanmasında emeği geçen Canik İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına, oda üyelerine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Murzioğlu, yeni dönemde de Samsun'un ekonomik potansiyelini geliştirmek ve iş dünyasına katkı sağlamak için çalışacaklarını kaydetti.

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        Hakim Altun da Murzioğlu nezdinde Samsun TSO'nun seçilen tüm organlarına yeni dönemde başarılı çalışmalar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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