Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Ömürevleri mevkii Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aynı yönde seyreden İl Müftü Yardımcısı A.I. idaresindeki 06 KTR 35 plakalı Mercedes marka otomobil ile B.G. yönetimindeki 55 APB 544 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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