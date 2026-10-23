Alaçam'da öğretmenlere pickleball eğitimi verildi

Programa Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı ve Belediye Başkanı Ramazan Özdemir de katıldı.

Proje ile öğretmenlerin rehberliğinde pickleball sporunun okullarda tanıtılması, öğrencilerin fiziksel aktiviteye katılımının artırılması ve spor kültürünün ilçe genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

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