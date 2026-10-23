Alaçam'da öğretmenlere pickleball eğitimi verildi
"Alaçam'da Sporla Güçlü Nesiller Projesi" kapsamında öğretmenlere yönelik pickleball tanıtım ve eğitim programı düzenlendi.
"Alaçam’da Sporla Güçlü Nesiller Projesi" kapsamında öğretmenlere yönelik pickleball tanıtım ve eğitim programı düzenlendi.
Alaçam Kaymakamlığı koordinasyonunda Alaçam Belediye Başkanlığının desteğiyle yürütülen proje kapsamında Alaçam Spor Salonu'nda program gerçekleştirildi.
Pickleball Samsun Derneğinin eğitim desteğiyle gerçekleştirilen programda eğitmen Semih Üzer, öğretmenlere sporun temel oyun kuralları, raket ve top kullanımı hakkında bilgi verdi.
Proje ile öğretmenlerin rehberliğinde pickleball sporunun okullarda tanıtılması, öğrencilerin fiziksel aktiviteye katılımının artırılması ve spor kültürünün ilçe genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Programa Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı ve Belediye Başkanı Ramazan Özdemir de katıldı.
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