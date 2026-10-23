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        Fransa'da çalışan gurbetçi, Samsun'da aronya bahçesi kurdu

        İLYAS GÜN - Fransa'da çalışan gurbetçi, memleketine faydalı olmak için Samsun'da 11 dekarlık alanda kurduğu aronya bahçesinde üretim yapmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 13:40 Güncelleme:
        Fransa'da çalışan gurbetçi, Samsun'da aronya bahçesi kurdu

        İLYAS GÜN - Fransa'da çalışan gurbetçi, memleketine faydalı olmak için Samsun'da 11 dekarlık alanda kurduğu aronya bahçesinde üretim yapmaya başladı.

        Fransa'da bir fabrikada çalışan 54 yaşındaki Niyazi Küçük, 3 yıl önce memleketi Samsun'un Ladik ilçesine aronya bahçesi kurmaya karar verdi.

        Hobi olarak başladığı aronya yetiştiriciliğini 11 dekarlık bahçede üretime dönüştüren Küçük, bahçeye gelen müşterilerin alacakları meyveyi kendileri seçerek toplamasını istiyor.

        Küçük, AA muhabirine, emekliliğine 1 yıl kaldığını, daha sonra tamamen memleketi Ladik'e taşınmayı planladığını söyledi.

        Fransa'dan dönünce boş kalmamak için şimdiden hazırlık yaptığını dile getiren Küçük, "Ladik ilçesi yazları serin, kışın ise soğuk bir yer. Onun için burada ne yetiştirebilirim diye araştırma yaptım. Önce hünnap yetiştirmek istedim ama buraya uygun olmadığı için başaramadım. Sonra aronyanın insanlara faydalı olan bir meyve olduğunu öğrendim. İnsanların da faydalanması ve bitkinin yaşadığım yere uyum sağlaması için bahçeme aronya dikmeye karar verdim." dedi.

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        - "Ülkeme faydalı olayım istiyorum"

        Küçük, 3 yıl önce diktiği fidelerin artık meyve vermeye başladığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Şu anda düşüncem insanların buraya gelip toplaması, yemesi, stres atması, toplayıp gitmesi. Yani müşterilerimiz gelsin, yesin, toplasın ve stres atsın istiyorum. Zaten aronya vitamin açısından içeriği zengin bir meyvedir. Sağlıklı bir şey olduğu için hem insanlar faydalansın hem kendim faydalanayım diye aronya diktim. Yıllardır Fransa'da çalıştıktan sonra biraz ülkeme çalışayım dedim."

        Şu anda hasat mevsimi olduğunu dile getiren Küçük, "Çok güzel ürünlerimiz var. Tam kıvamında yani, çok tatlı şu anda. Önceden alınıp yeniyordu ama insanın ağzına buruk geliyordu. Şu anda çok mükemmel, lezzetli." diye konuştu.

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        Küçük, böyle bir bahçe kurduğu için kendisini eleştirenler olduğunu belirterek, "Bana diyorlar ki, 'Niye yatmıyorsun, gezmiyorsun?' Ben yatmayı, gezmeyi sevmiyorum, bahçeyle uğraşmayı istiyorum. Ülkeme faydalı olayım istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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