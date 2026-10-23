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        Murzioğlu mazbatasını aldı

        Samsun Ticaret ve Sanayi Odası STSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Salih Zeki Murzioğlu, mazbatasını alarak yeni dönemde de Samsun'un ekonomisi ve kalkınması için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 13:53 Güncelleme:
        Murzioğlu mazbatasını aldı

        Samsun Ticaret ve Sanayi Odası STSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Salih Zeki Murzioğlu, mazbatasını alarak yeni dönemde de Samsun’un ekonomisi ve kalkınması için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

        Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nda tamamlanan organ seçimlerinin ardından güven tazeleyerek yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Salih Zeki Murzioğlu, mazbatasını aldı. Murzioğlu’na mazbatası, Samsun 7. Asliye Hukuk Hâkimi ve Canik İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Birol Altun tarafından takdim edildi.

        Emeği geçenlere teşekkür etti

        10 Ekim’de gerçekleştirilen seçimlerde meclis üyelerinin güvenoyunu alarak yeniden başkanlık görevine seçilen Murzioğlu, seçim sürecinin Odanın kimliğine ve tarihine yakışır bir hassasiyetle yürütüldüğünü belirterek kendisine yeniden güven duyan üyelere teşekkür etti. Seçimlerin sağlıklı bir şekilde tamamlanmasında emeği geçen Canik İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına, Oda üyelerine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Murzioğlu, yeni dönemde de Samsun’un ekonomik potansiyelini geliştirmek ve iş dünyasına katkı sağlamak için çalışacaklarını ifade etti.

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        Murzioğlu: "En büyük gücümüz birlik ve beraberliğimiz"

        Üyelerinin desteğinin kendileri için en önemli güç kaynaklarından biri olduğunu vurgulayan Salih Zeki Murzioğlu, yeni dönemde de Samsun’un ekonomik potansiyelini daha ileriye taşımak, üretim ve ticaret kapasitesini artırmak, yatırım ortamını güçlendirmek ve üyelerin beklentilerine yönelik çalışmaları sürdürmek için gayret göstereceklerini belirtti. Yeniden bu göreve layık görülmenin kendisi için büyük bir onur ve sorumluluk olduğunu ifade eden Murzioğlu, "Samsun’un sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek, iş dünyamızın önünü açmak ve üyelerimizin rekabet gücünü artırmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu süreçte en büyük gücümüz, birlik ve beraberliğimiz ile ortak hedefler etrafında kenetlenebilme irademiz olacak. İş dünyamızın tüm paydaşlarıyla iş birliği içerisinde hareket ederek şehrimizin ihtiyaçlarına ortak akılla çözümler üretmeyi önemsiyoruz. Çünkü inanıyoruz ki dayanışmanın ve birlikte hareket etmenin gücüyle Samsun’u ekonomik anlamda daha ileri noktalara taşıyabiliriz. Odamızın kurumsal yapısını güçlendirirken üyelerimize sunduğumuz hizmetleri geliştirmeye, ticaretin ve üretimin önündeki engellerin aşılmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bizlere güvenen tüm üyelerimize teşekkür ediyor, bu güvene layık olmak için aynı azim ve kararlılıkla çalışacağımızı ifade ediyorum. Allah bizi utandırmasın" dedi.

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        Altun’dan başarı dileği

        Mazbata töreninde konuşan Samsun 7. Asliye Hukuk Hâkimi ve Canik İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hâkim Birol Altun da Salih Zeki Murzioğlu nezdinde Samsun TSO’nun seçilen tüm organlarına yeni dönemde başarılı çalışmalar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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