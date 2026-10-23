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        Elektronik sigara, nikotin bağımlılığı ve solunum sorularına yol açabiliyor

        Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aziz Uluışık, özellikle gençlerde elektronik sigara ve puff kullanımının nikotin bağımlılığına ve ciddi solunum sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 12:38 Güncelleme:
        Elektronik sigara, nikotin bağımlılığı ve solunum sorularına yol açabiliyor

        Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aziz Uluışık, özellikle gençlerde elektronik sigara ve puff kullanımının nikotin bağımlılığına ve ciddi solunum sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

        Farklı aromaları ve kolay taşınabilir özellikleriyle özellikle gençlerin ilgisini çeken elektronik sigaralar, önemli sağlık risklerini beraberinde getirebiliyor. Halk arasında "puff" olarak da bilinen tek kullanımlık ürünlerin zararsız olduğu düşüncesiyle tercih edilebildiğini belirten uzmanlar, bu cihazların çeşitli kimyasallara ve nikotine maruziyete neden olabileceğine dikkat çekiyor. Elektronik sigaraların zararsız olduğu yönündeki algının yanıltıcı olduğunu belirten Liv Hospital Samsun Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aziz Uluışık, özellikle gençlerde elektronik sigara ve puff kullanımının nikotin bağımlılığına ve ciddi solunum sorunlarına yol açabileceği konusunda uyardı.

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        "Solunan şey yalnızca su buharı değil"

        Elektronik sigaraların içindeki sıvıyı ısıtarak aerosol oluşturduğunu belirten Uzm. Dr. Uluışık, "Bu aerosol yalnızca su buharından ibaret değil. Nikotin, çok küçük partiküller, bazı ağır metaller ve zararlı kimyasallar içerebiliyor. Ürünün hoş kokması veya görünür duman çıkarmaması, akciğerler açısından güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Öksürük, boğazda yanma, göğüste sıkışma, hırıltılı solunum ve nefes darlığı görülebiliyor. Özellikle astım hastalarında şikâyetler artabiliyor. Bazı vakalarda ciddi akciğer hasarı gelişerek hastaneye yatış ve yoğun bakım tedavisi gerekebiliyor" dedi.

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        "Aromalar gençleri yanıltabiliyor"

        Meyve ve şekerleme aromalarının elektronik sigaraları gençler için çekici hale getirebildiğini belirten Uluışık, "Birçok elektronik sigara yüksek bağımlılık potansiyeline sahip nikotin içeriyor. Nikotin, gelişimini sürdüren genç beyninde dikkat, öğrenme ve dürtü kontrolü gibi süreçleri olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle aromalı ve zararsız görünen ürünlerin de ciddi riskler taşıdığı unutulmamalı. Özellikle hiç sigara kullanmamış kişilerin elektronik sigaraya başlaması gereksiz bir sağlık riski oluşturuyor. Sigarayı bırakmak isteyen kişilerin ise hekim desteğiyle uygun tedavi seçeneklerini değerlendirmesi önem taşıyor" diye konuştu.

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        Solunum şikâyetleri ihmal edilmemeli

        Elektronik sigara kullanan kişilerde devam eden öksürük, nefes darlığı ve göğüste sıkışma gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini söyleyen Uluışık, bu şikâyetlerde göğüs hastalıkları uzmanına başvurulmasını önerdi. Ani gelişen ciddi nefes darlığı ve göğüs ağrısı durumunda ise acil tıbbi yardım alınması gerektiğini belirtti. Gençlerin nikotin bağımlılığından korunmasının önemine dikkat çeken Dr. Uluışık, elektronik sigaraların aromalı veya farklı tasarımlara sahip olmasının onları zararsız hale getirmediğini vurgulayarak, akciğer sağlığı için bu ürünlerden uzak durulması gerektiğini ifade etti.

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