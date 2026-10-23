Ladik'te taşımalı eğitim servislerine sıkı denetim: 15 minibüs kontrol edildi

Denetimler kapsamında toplam 15 minibüs kontrol edildi. Araçların ve sürücülerin ilgili mevzuat çerçevesindeki yükümlülükleri incelenirken gerekli evrakların eksiksiz olup olmadığı ve kurallara uygunluk durumu değerlendirildi.

Samsun'un Ladik ilçesinde öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla taşımalı eğitim servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Ladik İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Uğur Menekşe başkanlığında yürütülen denetime trafik polisleri ve belediye zabıta memurları katıldı.

Samsun’un Ladik ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren servis araçları, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, trafik polisleri ve belediye zabıta ekipleri tarafından denetlendi. Denetimlerde mevzuata aykırılıklar tespit edilen sürücülere yönelik gerekli işlemler uygulandı.

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