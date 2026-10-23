Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun TSO'dan 20 KOBİ'ye SKDM danışmanlığı

        Samsun TSO'dan 20 KOBİ'ye SKDM danışmanlığı

        Samsun TSO'nun Avrupa Birliği destekli "Doğudan Batıya Sürdürülebilirlik Köprüsü" projesi kapsamında, Samsun'da faaliyet gösteren 20 KOBİ'ye Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) danışmanlığı verilmeye başlandı. Dört ay sürecek danışmanlık hizmetiyle işletmelerin yeşil dönüşüm süreçlerine destek olunması ve Avrupa Birliği pazarındaki rekabet güçlerinin artırılması hedefleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 12:00 Güncelleme:
        Samsun TSO'dan 20 KOBİ'ye SKDM danışmanlığı

        Samsun TSO’nun Avrupa Birliği destekli "Doğudan Batıya Sürdürülebilirlik Köprüsü" projesi kapsamında, Samsun’da faaliyet gösteren 20 KOBİ’ye Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) danışmanlığı verilmeye başlandı. Dört ay sürecek danışmanlık hizmetiyle işletmelerin yeşil dönüşüm süreçlerine destek olunması ve Avrupa Birliği pazarındaki rekabet güçlerinin artırılması hedefleniyor.

        Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) koordinasyonunda, Romanya Ticaret ve Sanayi Odası ile Adana Sanayi Odası ortaklığında yürütülen ve Avrupa Birliği’nin TürkiyeAB İş Dünyası Diyaloğu II (TEBD II) Programı kapsamında desteklenen "Doğudan Batıya Sürdürülebilirlik Köprüsü" projesi kapsamında, 20 KOBİ’ye yönelik SKDM danışmanlık hizmetinin ilk aşaması başladı. 59 Ekim 2026 tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirilen ilk firma ziyaretleriyle başlayan süreçte, işletmelerin mevcut durumları yerinde incelenerek danışmanlık çalışmalarına yönelik ilk değerlendirmeler yapıldı. Dört ay boyunca devam edecek hizmet kapsamında, firmaların karbon yönetimi ve sürdürülebilirlik alanındaki kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

        REKLAM

        Karbon ayak izleri hesaplanacak, sürdürülebilirlik eylem planları hazırlanacak

        İhale sürecini kazanan firmanın iki uzmanı tarafından yürütülen danışmanlık hizmeti kapsamında, işletmelerin kurumsal karbon ayak izleri hesaplanacak, sürdürülebilirlik performansları değerlendirilecek, emisyon azaltım fırsatları belirlenerek firmalara özel sürdürülebilirlik eylem planları hazırlanacak. Firma çalışanlarına uygulamalı eğitim desteği de sunulacak süreçte, danışmanlık hizmetinin proje sonrasında da devam etmesi amacıyla eğitim alan iki Samsun TSO uzmanı ile SKDM Genç Danışmanları Eğitim Programı’na katılan 12 genç de firma ziyaretlerinde yer alarak deneyim kazanıyor. Demirçelik, alüminyum, gübre, çimento ve elektrik gibi SKDM ile ilişkili sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’ler arasından yararlanıcı firmalar; danışmanlığa istekli olmaları ve süreçte personel görevlendirmeleri gibi kriterler doğrultusunda Samsun TSO bünyesindeki Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından seçildi.

        REKLAM

        Murzioğlu: "KOBİ’lerimizi geleceğin rekabet şartlarına hazırlıyoruz"

        Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yeşil dönüşümün işletmelerin uluslararası rekabet gücü açısından giderek daha önemli hale geldiğini belirterek, "Dünya ticaretinde sürdürülebilirlik ve karbon yönetimi artık göz ardı edilemeyecek bir noktaya geldi. Özellikle Avrupa Birliği pazarında faaliyet gösteren işletmelerimiz için karbon emisyonlarının ölçülmesi, raporlanması ve azaltılması büyük önem taşıyor. KOBİ’lerimizin bu değişime zamanında uyum sağlaması hem mevcut pazarlarını korumaları hem de yeni ticari fırsatlardan yararlanmaları açısından kritik. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin ihtiyaç duyduğu bilgiye ve uzman desteğine erişmesini sağlayarak bu süreci en doğru şekilde yönetmelerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz" dedi.

        REKLAM

        Sürdürülebilir üretim için kalıcı altyapı oluşturulacak

        Projenin işletmelerin uzun vadeli gelişimine de katkı sağlayacağını vurgulayan Murzioğlu, "20 KOBİ’mize sunduğumuz danışmanlık hizmetiyle işletmelerimizin karbon ayak izlerini tanımalarını, emisyonlarını azaltabilecekleri alanları belirlemelerini ve sürdürülebilir üretim anlayışını iş süreçlerine dahil etmelerini amaçlıyoruz. Bununla birlikte, bu alanda eğitim alan uzmanlarımız ve oluşturulacak dijital altyapı sayesinde danışmanlık ve raporlama kapasitemizi Odamız bünyesinde kalıcı hale getirmeyi önemsiyoruz. İnanıyoruz ki yeşil dönüşüme bugünden yatırım yapan işletmelerimiz geleceğin rekabet şartlarına daha güçlü hazırlanacak. Samsun iş dünyasının sürdürülebilir, verimli ve çevreye duyarlı bir üretim yapısına kavuşması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 madenci can verdi
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        İkinci kez entübe edildi
        İkinci kez entübe edildi
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon

        Benzer Haberler

        Samsun'da jandarma ve polisin okul çevrelerindeki güvenlik tedbirleri devam...
        Samsun'da jandarma ve polisin okul çevrelerindeki güvenlik tedbirleri devam...
        Canik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 30. yılını kutladı
        Canik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 30. yılını kutladı
        Karadan yürütülen Bandırma Vapuru Müzesi'nin yeni yerinde çalışmalar sürüyo...
        Karadan yürütülen Bandırma Vapuru Müzesi'nin yeni yerinde çalışmalar sürüyo...
        Çarşamba'da kumar oynayan şahıslara 69 bin 624 lira ceza
        Çarşamba'da kumar oynayan şahıslara 69 bin 624 lira ceza
        İlkadım'da otomobiller çarpıştı
        İlkadım'da otomobiller çarpıştı
        Bafra'da aranan 2 hükümlü yakalandı
        Bafra'da aranan 2 hükümlü yakalandı