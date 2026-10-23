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        İlkadım'da 5 bin 630 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 630 uyuşturucu hap, 49,30 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, aranan 3 şahıs yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 12:54 Güncelleme:
        İlkadım'da 5 bin 630 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 630 uyuşturucu hap, 49,30 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, aranan 3 şahıs yakalandı.

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda İlkadım ilçesinde 9 kişinin üstü, araçları ve ikametlerinde arama yapıldı.

        Aramalarda 5 bin 630 adet uyuşturucu hap, 49,30 gram sentetik uyuşturucu ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile ifadeye yönelik aranan 2 kişi olmak üzere toplam 3 aranan şahıs yakalandı.

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        Olayla ilgili şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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