İlkadım'da 5 bin 630 uyuşturucu hap ele geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 630 uyuşturucu hap, 49,30 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, aranan 3 şahıs yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 630 uyuşturucu hap, 49,30 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, aranan 3 şahıs yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda İlkadım ilçesinde 9 kişinin üstü, araçları ve ikametlerinde arama yapıldı.
Aramalarda 5 bin 630 adet uyuşturucu hap, 49,30 gram sentetik uyuşturucu ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile ifadeye yönelik aranan 2 kişi olmak üzere toplam 3 aranan şahıs yakalandı.
Olayla ilgili şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
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