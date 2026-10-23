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        Canik'te atölyeler köy okullarına taşınıyor

        – Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, köy okullarına kurduğu atölyeler ve gezici planetaryumla öğrencileri bilim ve teknolojiyle buluşturuyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 12:43 Güncelleme:
        Canik'te atölyeler köy okullarına taşınıyor

        – Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, köy okullarına kurduğu atölyeler ve gezici planetaryumla öğrencileri bilim ve teknolojiyle buluşturuyor.

        Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, kırsal mahallelerdeki okullara bilim ve teknoloji atölyeleri kuruyor. Her hafta farklı okullara kurulan atölyelerde öğrenciler, sanal gerçeklik teknolojileriyle bir araya geliyor, deney ve gözlem çalışmalarıyla öğreniyor. Kişisel gelişim ile akıl ve zekâ oyunları etkinlikleri de gerçekleştirilen programlarda, öğrencilere uzman eğitmenler tarafından yapay zekâ, robotik kodlama, siber güvenlik ve yazılım konularında bilgiler veriliyor. Canik Belediyesi'nin gezici planetaryumunun da yer aldığı programlarda, öğrenciler bilim ve teknoloji coşkusunu paylaşıyor.

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        Canik'te bilim ve teknoloji seferberliğini hız kesmeden sürdürdüklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik'te ufkun ötesini hayal eden ve üreten nesiller yetiştirmeye devam ediyoruz" dedi.

        Hacınaipli İlkokulu ve Ortaokulu'nda gerçekleştirdikleri atölye etkinliklerine öğrencilerin ilgiyle katıldığını aktaran Başkan Sandıkçı, yıl boyunca ilçedeki tüm okulları kapsayan bilim ve teknoloji atölyeleri programı hazırladıklarını belirtti. Başkan Sandıkçı, "Canik'imizde bilim ve teknoloji seferberliğiyle çalışmaya devam ediyoruz. Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü atölyelerimizi okullarımıza taşıyoruz. Bu atölyelerimizde öğrencilerimizin hem eğlendiği, hem de öğrendiği anlara hep birlikte şahitlik ediyoruz. Etkinliklerimizde ayrıca Milli Teknoloji Hamlesi idealimiz, savunma sanayinde geliştirdiğimiz yerli ve milli eserlerimiz hakkında öğrencilerimize bilgiler veriyoruz. Eğitim öğretim yılı boyunca ilçemizdeki okullarımızda bilim ve teknoloji atölyeleri kurmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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        Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde bilim ve teknoloji alanında ücretsiz eğitimleri sürdürdüklerini de hatırlatan Başkan Sandıkçı, kampüste düzenledikleri bilim söyleşilerine her yaştan vatandaşın ilgiyle katıldığını sözlerine ekledi.

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