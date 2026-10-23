Samsun'daki 15 çevre projesiyle atıklar ekonomiye kazandırılıyor

Samsun'da yürütülen 15 farklı çevre projesiyle atıklar, tekrar ekonomiye kazandırılıyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, doğayı korumak ve çevre kirliliğini önlemek için yeşil ve mavinin ahenkle buluştuğu Samsun'da 2025 yılında hayata geçirilen 15 çevre projesinin başarıyla yürütüldüğü belirtildi.

İl Mahalli Çevre Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumların yürütücülüğünde hayata geçirilen başta Mert Irmağı ve Kürtün Deresi olmak üzere şehrin dört bir yanındaki akarsu yataklarının ıslahı ve temizliği, geri kazanılabilir atıkların yerinde toplanması ve kirliliğin önlenmesine yönelik projelerin sürdüğü bildirilen açıklamada, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetilmesi Projesi kapsamında kurulan tesiste de 486 elektronik atık depolandığı kaydedildi.

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Geçen yıl 627 bin 837 kilogram atık motor yağının toplandığına dikkati çekilen açıklamada, "Bol ürün çeşitliliğine sahip bereketli ovalarıyla tarımsal üretimin merkezi olan Samsun'umuzda bitki korumada kullanılan zirai ilaçların ambalajların toplanması ve bertarafının sağlanması amacıyla yapılan projede 17 ilçemize 360 atık toplama konteynerleri yerleştirilmesi planlanmaktadır. Yıllık tahmini 60 ton bitki koruma ürünü ambalaj atığının toplanıp bertaraf edilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda alımı tamamlanan 105 konteyner uygun noktalara yerleştirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Evlerde oluşan atık ilaçların gönüllü eczaneler vasıtasıyla toplanması projesi kapsamında 31 bin 736 kişiye eğitim verildiği, 3 tonu evlerden, 11 tonu eczanelerden olmak üzere 14 ton atık ilaç toplandığı vurgulanan açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

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"12 bin 500 faydalanıcıya ulaşılarak mesire yerleri ve ormanların temiz tutulması, çöp atılmaması konusunda bilgilendirme yapılmış, 5 bin kişi tarafından yaklaşık 10 ton atık toplanmıştır. SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan atık su arıtma tesislerinde yeniden kullanım amacıyla arıtılmış su başta peyzaj sulaması olmak üzere servis suyu ve araç yıkama işlemlerinde kullanılmaktadır. Bu kapsamda 773 bin 500 metreküp suyun yeniden kullanımı sağlanmıştır. 15 çevre projesine ek olarak Büyükşehir Belediyemiz tarafından İstiklal Caddesi'nde yürütülmekte olan Sıfır Atık Dönüşüm Projesi ile de 135 bin 80 kilovatsaat enerji tasarrufu ve 3 bin 322,4 kilogram sera gazı azaltımı sağlanmış, 136 ağaç kurtarılmıştır."