Başkan Kurnaz: "Bilimin ışığında düşünen nesiller yetiştirmeliyiz"

‘Doğadan İlham Alan Bilim Şenliği’ programına katılan Samsun İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Bilimin ışığında düşünen, araştıran ve keşfeden nesiller yetiştirmeliyiz" dedi.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında, İlkadım Kaymakamlığı, İlkadım Belediyesi ve İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen ‘Doğadan İlham Alan Bilim Şenliği’ programı, İlkadım Okçuluk Salonu’nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Çocukların ve gençlerin bilime olan ilgilerini artırmak amacıyla düzenlenen etkinliğin açılış programı; İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kenan Karaman, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Bilim şenliği, 24 Ekim 2026 Cumartesi gününe kadar devam edecek.

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"Gözlerindeki ışık umut verici"

İlkadım Belediyesi’nin bilime ve eğitime desteklerinin devam ettiğini söyleyen Başkan İhsan Kurnaz, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin bilime olan ilgisini artırmak, merak duygularını güçlendirmek ve doğadan alınan ilhamla yeni ufuklara yelken açmalarını sağlamak amacıyla ilçemizde çok önemli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bu noktada TÜBİTAK tarafından desteklenen, ‘Doğadan İlham Alan Bilim Şenliği’ programımızı yoğun bir katılımla gerçekleştirdik. Gençlerimizin ve çocuklarımızın bilime, buluşlara ve yeni keşiflere yönelmesi için desteklerimiz devam ediyor. Gelecekte üreten, geliştiren ve ülkemizi bilimde daha da üst seviyelere çıkartacak olan gençlerimiz ve çocuklarımızın daima yanlarında olacağız. Bilimin ışığında düşünen, araştıran ve keşfeden nesiller yetiştirmeliyiz. Buradaki gençlerimizin gözlerinde gördüğümüz ışık, gelecek adına umut verici ve kıymetlidir. Yapılan her buluş ve her tasarım onları daha büyük hayallere taşıyacak ve geleceğin bilim insanları olmaları için onlara yol gösterici olacaktır. Biz, İlkadım Belediyesi olarak bilime, teknolojiye ve eğitime destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.