Canik'te kırsal mahallelerdeki okullarda bilim ve teknoloji atölyeleri kuruluyor

Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, köy okullarına kurduğu atölyeler ve gezici planetaryumla öğrencileri bilim ve teknolojiyle buluşturuyor.

Canik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, kırsal mahallelerdeki okullarda bilim ve teknoloji atölyeleri kuruyor.

Her hafta farklı okulda kurulan atölyelerde öğrenciler, sanal gerçeklik teknolojileriyle bir araya geliyor, deney ve gözlem çalışmalarıyla öğreniyor.

Kişisel gelişim ile akıl ve zeka oyunları etkinlikleri de gerçekleştirilen programlarda öğrencilere uzman eğitmenler tarafından yapay zeka, robotik kodlama, siber güvenlik ve yazılım konularında bilgi veriliyor.

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Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Hacınaipli İlkokulu ve Ortaokulu'nda gerçekleştirdikleri atölye etkinliklerine öğrencilerin ilgiyle katıldığını belirtti.

Yıl boyunca ilçedeki tüm okulları kapsayan bilim ve teknoloji atölyeleri programı hazırladıklarına işaret eden Sandıkçı, şunları kaydetti:

"Canik'imizde bilim ve teknoloji seferberliğiyle çalışmaya devam ediyoruz. Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü atölyelerimizi okullarımıza taşıyoruz. Bu atölyelerimizde öğrencilerimizin hem eğlendiği hem de öğrendiği anlara hep birlikte şahitlik ediyoruz. Etkinliklerimizde ayrıca milli teknoloji hamlesi idealimiz, savunma sanayinde geliştirdiğimiz yerli ve milli eserlerimiz hakkında öğrencilerimize bilgi veriyoruz. Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde bilim ve teknoloji alanında ücretsiz eğitimleri de sürdürüyoruz. Kampüste düzenlenen bilim söyleşilerine her yaştan vatandaşlar ilgiyle katılıyor."