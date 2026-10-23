İlkadım'da "Doğadan İlham Alan Bilim Şenliği" düzenlendi

Samsun'un İlkadım ilçesinde, "Doğadan İlham Alan Bilim Şenliği" gerçekleştirildi.

İlkadım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında İlkadım Kaymakamlığı, İlkadım Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde İlkadım Okçuluk Salonu'nda şenlik düzenlendi.

Açılışı Kaymakam Abdulkadir Demir, Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kenan Karaman ve İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy'un katılımıyla yapılan şenlik, 24 Ekim Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Kurnaz, çocukların ve gençlerin bilime ilgisini artırmak, merak duygularını güçlendirmek ve doğadan alınan ilhamla yeni ufuklara yelken açmalarını sağlamak amacıyla etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirtti.

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Gelecekte üreten, geliştiren ve ülkeyi bilimde daha da üst seviyelere çıkartacak gençlerin ve çocukların daima yanlarında olacaklarını vurgulayan Kurnaz, "Bilimin ışığında düşünen, araştıran ve keşfeden nesiller yetiştirmeliyiz. Buradaki gençlerimizin gözlerinde gördüğümüz ışık, gelecek adına umut verici ve kıymetlidir. Yapılan her icat ve her tasarım onları daha büyük hayallere taşıyacak ve geleceğin bilim insanları olmaları için onlara yol gösterici olacaktır. İlkadım Belediyesi olarak bilime, teknolojiye ve eğitime destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.