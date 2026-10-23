Vezirköprü'de 38 yıl görev yapan emekli doktora teşekkür plaketi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 38 yıl görev yaptıktan sonra emekli olan uzman doktor Süleyman Aygün'e, Kaymakam Bayram Yıldız tarafından teşekkür belgesi ve plaket verildi.

Hekimliğe 1980 yılında başlayan Aygün, Samsun'un Terme ilçesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görev yaptıktan sonra 1988 yılında Vezirköprü Devlet Hastanesine atandı.

Vezirköprü'de 38 yıl görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan Aygün, Kaymakam Bayram Yıldız'ı ziyaret etti.

Yıldız, Aygün'e sağlık hizmetlerine sunduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek, emeklilik hayatında mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam diledi.

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Daha sonra Yıldız, Aygün'e teşekkür belgesi ve plaket verdi.

Ziyarete Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekimi Mevlüt Güven de katıldı.