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        Samsunspor Teknik Direktörü Bjelica'dan birlik beraberlik vurgusu

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Nenad Bjelica, bulundukları zor durumdan çıkacaklarına inandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 15:58 Güncelleme:
        Samsunspor Teknik Direktörü Bjelica'dan birlik beraberlik vurgusu

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Nenad Bjelica, bulundukları zor durumdan çıkacaklarına inandığını söyledi.

        Bjelica, Nuri Asan Tesisleri'ndeki basın toplantısında, takımın genel durumunu ve yarın yapacakları Amed Sportif Faaliyetler maçını değerlendirdi.

        Sezon başında yeni kadro oluşturulması nedeniyle takımın biraz zamana ihtiyaç duyduğunu belirten Bjelica, "Geldiğim ilk günden bu yana burada birlik beraberlik bulunduğunu, antrenmanlarda da çalışmaktan zevk alan oyuncu grubu olduğunu söylemem gerekiyor. Antrenmanlarda hepsi yüzde 100'ünü veriyor. Bu zor durumdan çıkacağımızdan eminim. Bir hoca olarak ilk defa böyle bir durumu tecrübe etmiyorum. Çok farklı ülkelerde buna benzer zor durumda olan birçok kulüpte çalışma fırsatım oldu. Bu durumdan çıkabilmek için birlik beraberlik göstermemiz gerekiyor. Bu birlik beraberliği gösterecek olursak bu zor durumdan çıkacağımızdan eminim." dedi.

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        Bjelica, yarın yapacakları Amed Sportif Faaliyetler maçında takımda değişiklikler olacağına işaret ederek, "Kadroda 19 oyuncumuz ve 2 kalecimiz olacak. Emre Kılınç'ın son oynadığımız maç sonrasında biraz ağrısı oldu. Gerçekleştirdiğimiz antrenmanların tamamında bulunamadı. Yarın tam olarak durumuna bakıp öyle karar vereceğiz ama kadroda mutlaka değişiklikler olacaktır." ifadesini kullandı.

        Amed Sportif Faaliyetler'in güçlü bir rakip olduğuna dikkati çeken Bjelica, "Ligde ikinci sırada bulunuyorlar. İyi bir kadroya, tecrübeli oyunculara sahipler. Aynı zamanda genç oyuncuları var. Çok hızlı oynadıklarını da söyleyebiliriz. Özellikle kontrataklarda çok etkili bir rakibe karşı oynayacağız. Biz de taraftarımızın önünde elimizden gelenin en iyisini yaparak yüzde 100'ü vererek başarılı bir sonuç alıp galip gelmek istiyoruz." diye konuştu.

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        Üst üste alınan mağlubiyetlerle takımda öz güven kaybı oluştuğunu aktaran Bjelica, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Tabii bizim işimiz de burada takıma tekrar o öz güveni aşılamak olacaktır. Sonuç, sadece bir problemle açıklanacak bir şey değil. Bu sebeplerin hepsinin bir açıklaması var. Şu an sakat olan oyuncularımız var. Onlar sakatlıklarını atlatıp tekrar takıma katıldıklarında hem daha fazla opsiyonumuz olacak hem de çok daha güçlü bir ekip haline geleceğiz. Şu an için takımla alakalı şunu net şekilde söyleyebilirim, birlik beraberlik anlamında takımda herhangi bir eksiklik yok. Bu durumdan çıkmak istediğini gösteren bir ekipten bahsediyoruz. Şu an tek odak noktam yarınki karşılaşma ve yarınki karşılaşmadan alınacak 3 puan. Adım adım gitmeliyiz."

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