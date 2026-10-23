Samsun'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kazada sürücüler Yusuf Kocaoğlu ve Hikmet Selen ile 6 yaşındaki Oğuz Kaan Selen yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Kışla Mahallesi 950. Sokak ile Kolulu Sokak’ın kesiştiği noktada meydana geldi. Yusuf Kocaoğlu idaresindeki 55 KB 108 plakalı otomobil ile Hikmet Selen yönetimindeki 55 APR 722 plakalı otomobil çarpıştı.

Samsun’da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 yaşındaki çocuğun da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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