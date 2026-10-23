Samsun'da kumar oynayan 6 kişiye 69 bin 624 lira ceza kesildi

İş yeri sahibi R.S. (60) hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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