Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı

Bafra'da ise hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K. (32) ile uyuşturucu madde ticareti suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç. (22) yakalandı.

Çalışmada, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile ifadeye yönelik aranan 2 kişi yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım'da 9 kişinin üstlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda​​​​​​​ 5 bin 630 uyuşturucu hap, 49,30 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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