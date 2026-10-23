Samsunspor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını tamamladı
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler müsabakasının hazırlıklarını tamamladı.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler müsabakasının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, taktik çalışmanın ardından sona erdi.
Kırmızıbeyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Celil Yüksel, Emre Kılınç, Fatih Kaya ve Jaures Assoumou idmana katılmazken, takımdan ayrı fitness salonunda çalıştı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.