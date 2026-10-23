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        Samsunspor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını tamamladı

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler müsabakasının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 17:09 Güncelleme:
        Samsunspor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını tamamladı

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler müsabakasının hazırlıklarını tamamladı.

        Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, taktik çalışmanın ardından sona erdi.

        Kırmızıbeyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Celil Yüksel, Emre Kılınç, Fatih Kaya ve Jaures Assoumou idmana katılmazken, takımdan ayrı fitness salonunda çalıştı.

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