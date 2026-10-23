Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere Samsun Kitap Fuarı'na ücretsiz ulaşım imkanı

Yarın açılacak Samsun Kitap Fuarı'na ulaşım için öğrenciler, tramvay ve belediye otobüs seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Samsun Kitap Fuarı, 24 Ekim Cumartesi günü Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Fuar öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, fuara erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla öğrenciler için ücretsiz ulaşım imkanı sunacak.

Alınan karar doğrultusunda öğrenciler, fuar alanına ulaşım sağlayan tüm tramvay ve belediye otobüs seferlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

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Samsun Kitap Fuarı, 1 Kasım'a kadar her gün 09.30-20.00 saatleri arasında kitapseverleri ağırlayacak.