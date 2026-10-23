Bafra'da 1 milyon liralık sigorta primi iddiası: Muhasebe çalışanı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, çok sayıda mükelleften sigorta primlerini yatırmak amacıyla para aldığı ancak ödemeleri gerçekleştirmediği öne sürülen M.C. hakkında, mağdurların şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi’ne sevk edildi.

Samsun’un Bafra ilçesinde, mükelleflerden sigorta primlerini yatırma vaadiyle 1 milyon liranın üzerinde para aldığı ve primleri yatırmadığı iddia edilen muhasebe çalışanı tutuklandı.

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