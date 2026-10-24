Samsun'da yangın çıkan kamyon kullanılamaz hale geldi

Alınan bilgiye göre, Kargıcak Mahallesi'nde ormandan odun taşıyan Enes Sarıkaya idaresindeki 19 AGM 556 plakalı kamyonun ön lastikleri henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

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