Yazar ve aile danışmanı Saliha Erdim, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Gönülden Gönüle" ilçe buluşmaları kapsamında Havza'da vatandaşlarla bir araya gelerek aile içi iletişim, dijital bağımlılık ve çocuk yetiştirme konularında değerlendirmelerde bulundu.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşiye özellikle kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Salonun tamamen dolduğu programda Erdim, aile hayatı ve insan ilişkilerine yönelik değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı.

Dijital bağımlılık, aile içi iletişim, insan ilişkileri ve toplumsal değerler üzerine konuşan Erdim, aile bağlarının güçlendirilmesinde sevgi, saygı, karşılıklı anlayış ve sağlıklı iletişimin önemine dikkat çekti. Ailede huzurlu bir ortamın oluşturulabilmesi için bireylerin birbirini anlaması, dinlemesi ve değer vermesi gerektiğini vurguladı.

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Aile içerisinde yaşanan sorunların çözümünde empati kurmanın, önyargılardan uzak durmanın ve karşılıklı dinlemenin önemine değinen Erdim, özellikle annebaba ile çocuklar arasındaki sağlıklı iletişimin çocukların kişilik ve gelişim süreçlerinde önemli rol oynadığını ifade etti. İnsan ilişkilerinde kullanılan dilin ve sergilenen davranışların aile ortamını doğrudan etkilediğini belirten Erdim, sevgi ve saygının günlük yaşamdaki davranışlarla da gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

Katılımcıların da kendi hayatlarından örnekler paylaştığı söyleşinin sonunda Havza Belediye Meclis Üyesi Ümran Uğurlu tarafından Saliha Erdim'e çiçek takdim edildi. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.