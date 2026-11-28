– Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bernd Storck, Samsunspor’un ilk yarındaki oyunuyla galibiyeti hak ettiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Samsunspor’a 31 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bernd Storck, açıklamalarda bulundu. Yenildikleri için üzgün olduklarını dile getiren Storck, "Samsunspor'u tebrik ediyorum. Özellikle ilk yarıda oynadıkları oyunla galibiyeti hak ettiler. Maçı tamamen ilk yarıda olanlar yüzünden kaybettiğimizi söyleyebilirim. Maç planımız vardı onu ilk yarı neredeyse hiç uygulayamadık. İkili mücadeleleri kazanamadık. Yarışmacı bir takım gibi değildik" dedi.

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Maçın ikinci yarısını da değerlendiren Storck, "Devre arasında bu durumu tamamen değiştirmemiz gerektiğini söyledim ve neredeyse farklı bir takım ikinci yarı sahaya çıktı diyebilirim. Ama tabii bu tür maçlarda yenildiğiniz zaman yapmanız gereken şey bu maçtan ders çıkarmaktır. Bu maçtan kesinlikle ders çıkaracağız. Genç oyuncularla oynadık ama bunu kesinlikle bir bahane olarak sunmuyorum. Genç oyuncularımız hata yapabilir ama bugün tecrübeli oyuncularımız da hatalar yaptılar. Onlarla alakalı da bu durumu ifade etmek isterim. İkinci yarı oynadığımız oyunu bundan sonraki oynayacağımız maçlarda oynayabilirsek iyi işler çıkaracağımızı düşünüyorum. Çünkü önümüzde çok önemli bir kupa ve bir lig maçı var. O maçlardan iyi skorlar alırsak bundan sonra sıkıntılı bir şekilde devam edebiliriz" diye konuştu.