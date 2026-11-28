58’inci dakikada Gouveira’nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda yaşanan karambol sonrasında topa Traore vuruşunu yaptı. Topu göğsüyle kontrol eden Salih, röveşatayla vuruşunu yaptı. Kaleci Bilal’in çeldiği topu takip eden Pedro Mendes, yerden vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1

26’ncı dakikada Sekengo’nun derinlemesine gönderdiği pasıyla buluşan Coulibaly, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleye çektiği şut direğe de çarparak ağlarla buluştu. 2-0

Süper Lig’in 13’üncü haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 3 – 1 mağlup etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.