Trendyol Süper Lig: Samsunspor: 3 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 31 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 31 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada sol taraftan Gouveia'nın kullandığı köşe vuruşunda defansın uzaklaştırmaya çalıştığı top, Salih Uçan'da kaldı. Salih'in kale önünden röveşatasında kaleci Bilal'den seken topu Pedro Mendes ağlara gönderdi. 31
63. dakikada kaleci İrfan Can'ın kalesinden uzakta olduğu gören Samed'in orta sahadan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yandan az farkla dışarı çıktı.
67. dakikada Gouveia'nın pasında ceza sahası dışından Oğulcan'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin sol tarafından az farkla dışarı gitti.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Mehmet Emin Tuğral, Özcan Sultanoğlu
Samsunspor: Bilal Bayazıt, Joe Mendes, Strahinja Erakovic, Igor Drapinski, Logi Tomasson, Elliot Watt, Samed Onur (Mustafa Tan dk. 90+1), Tanguy Coulibaly (Yalçın Kayan dk. 80), Antoine Sekongo (Oskar Ohlenschlaeger dk. 68), Afonso Sousa (Emre Kılınç dk. 68), Mohamed Bayo (Fatih Kaya dk. 80)
Yedekler: Okan Kocuk, Elayis Tavsan, Jaures Assoumou, Enes Albak, Gabriele Guarino
Teknik Direktör: Nenad Bjelica
Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Pedro Pereira (Fıratcan Üzüm dk. 60), Arda Çelik, Metehan Baltacı, Hamza Aydar (Victor Orakpo dk. 88), Cheikh Niasse (Erk Aslan dk. 88), Oğulcan Ülgün, Adama Traore, Tiago Gouveia (Sekou Koita dk. 72), Rafael Luis (Salih Uçan dk. 46), Pedro Mendes
Yedekler: Hasan Oğul, Ramazan Önder, Batın Sarsmaz, Prince Martor, Zafer Erdem
Teknik Direktör: Bernd Storck
Goller: Bayo (dk. 7), Coulibaly (dk. 26 ve 40) (Samsunspor), Pedro Mendes (dk. 58) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Watt, Erakovic, Bilal (Samsunspor), Niasse, İrfan Can Eğribayat, Oğulcan, Traore (Gençlerbirliği)
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