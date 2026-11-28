MHP Samsun İl Başkanlığınca, "Gelenekten geleceğe birlikten hedefe" temasıyla Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası düzenlendi.

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Samsun Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen turnuvada yaptığı konuşmada, geleneksel Türk okçuluğunun kültürel mirasın önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Organizasyonun dostluk ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladığını belirten Mucur, "Burada birinci, ikinci ve üçüncüleri belirleyecek olsak da bizim için herkes birincidir. Bu organizasyonda ödülden çok gönüllere dokunmayı, birlikteliğimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Burada kazanan dostluk ve kardeşlik olacaktır." dedi.

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Turnuvada sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belirledikleri temalar doğrultusunda ok atışı yaptı.

Samsun Barosu "adalet oku", Samsun Eczacı Odası "şifa oku", Yeşilay "bağımsızlık oku", SİMDER "birlikten kuvvet doğar oku", Karadeniz Azerbaycan Türkleri ve Soydaşlar Derneği "iki devlet, bir millet", ANDA ise "dünyadaki tüm mazlumlar için" temasıyla atış gerçekleştirdi.

Program kapsamında katılımcılar ve şehitler adına açılışı yapılması planlanan Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı'na 5 bin 555 fidan bağışlandı.

Turnuvada dereceye giren kurumlara ödülleri takdim edildi.