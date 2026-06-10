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        Salıpazarı Anaokulunda mezuniyet heyecanı

        Salıpazarı Anaokulunda eğitim öğretim yılını tamamlayan minik öğrenciler için mezuniyet programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 13:56 Güncelleme:
        Salıpazarı Anaokulunda mezuniyet heyecanı

        Salıpazarı Anaokulunda eğitim öğretim yılını tamamlayan minik öğrenciler için mezuniyet programı düzenlendi.

        Anaokulu bahçesinde gerçekleştirilen programda öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisi gezildi, miniklerin oyun gösterileri sahnelendi ve karneleri dağıtıldı.

        Programa katılan Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca öğrencileri tebrik ederek, "Belediye olarak her zaman öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin yanındayız. Eğitim bu ülkenin olmazsa olmazıdır." dedi.

        Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toraman, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.



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