Samsun Büyükşehir Belediyesine "Genç Dostu Kent" ödülü

Samsun Büyükşehir Belediyesi, gençlerin yerel yönetim süreçlerine katılımını önceleyen çalışmaları dolayısıyla "Genç Dostu Kent İyi Yönetişim Ödülü 2026"ya layık görüldü.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'da düzenlenen "1. Genç Dostu Kentler Yönetişim Zirvesi" ve ödül töreninde, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a ödülü takdim edildi.



Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ev sahipliği ve kurumsal desteği, Gençlik Servisleri Merkezi Derneği (GSM) ve Türkiye Avrupa Vakfı (TAV) iş birliğiyle, Avrupa Birliği (AB) İnsan Hakları ve Demokrasi Tematik Programı kapsamında yürütülen "Anlamlı ve Kapsayıcı Gençlik Katılımının Geliştirilmesi (Akran)" Projesi çerçevesinde hazırlanan "Genç Dostu Belediye Yönetişim Endeksi - Büyükşehirler Araştırması" sonuçları açıklandı.



Araştırma bulguları doğrultusunda Samsun Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik kapsayıcı politikaları, katılımcı yönetim anlayışı ve genç dostu hizmetleriyle ödüle değer görüldü.



Zirvede, gençlerin yerel yönetimlerle daha güçlü bağ kurması, karar alma mekanizmalarında etkin rol üstlenmesi ve kent yaşamına aktif katılımının artırılması gerektiği vurgulandı. Samsun Büyükşehir Belediyesinin bu alandaki çalışmaları da örnek uygulamalar arasında gösterildi.



Başkan Doğan, ödüle layık görülmekten mutluluk duyduklarını belirterek, Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin fikirlerini şehir yönetiminin doğal bir parçası haline getirmeyi önemsediklerini söyledi.



Samsun'da "Bugünün Fikri Yarının Şehri" anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Doğan, şöyle konuştu:



"'Samsun'a Fikrinle Yön Ver' diyerek gençlerimizin şehir yönetimine fikirleriyle katkı sunabilecekleri zeminler oluşturmaya gayret ediyoruz. Gençlik meclislerimiz, üniversitelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla kurduğumuz diyaloğu bu anlayışın en değerli parçalarından biri olarak görüyoruz."



Doğan, ödülün genç dostu yönetişim anlayışının yaygınlaşmasına katkı sunmasını temenni ederek, "Bu anlamlı ödülün, ülkemizin tüm şehirlerinde gençlerin sesini daha da güçlendirmesine vesile olmasını diliyorum. Avrupa Birliği Delegasyonuna, Akran Projesi paydaş kurumlarına, Türkiye Belediyeler Birliğine, çalışma arkadaşlarımıza ve bu başarının gerçek ilham kaynağı olan Samsun'umuzun gençlerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

