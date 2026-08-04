Samsun Kızılırmak Deltası güvenlik kameralarıyla takip ediliyor

Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, kaçak avcılığın önüne geçilmesi, orman yangınlarının erken fark edilebilmesi için Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla takip ediliyor.



Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Sulak Alan Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, AA muhabirine, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin 56 bin hektarlık çok büyük bir alan olduğunu belirtti.



Deltanın 21 bin 700 hektarlık alanını sulak alanların oluşturduğuna işaret eden Yılmaz, bölgenin özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme (RAMSAR) ile korunan özel bir bölge olduğunu vurguladı.



Bu bölgede yasa dışı avcılığın ve diğer olumsuzlukların önüne geçilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından alana KGYS kameraları yerleştirildiğini söyleyen Yılmaz, "Lazer optik okuyucu, geriye dönük 3 ay kayıt alabilen gece görüşlü kameralar sayesinde alan içindeki tüm olumsuz durumlar direkt kayıt edilip müdahale edebilme imkanına sahibiz." diye konuştu.



Yılmaz, delta içindeki güvenlik kameralarının öncelikli amacının, kaçak avcılığın önüne geçilmesi, saha içinde orman yangınları veya herhangi bir olumsuz durumda direkt müdahale edilebilmesi olduğunu vurguladı.



Deltada özel güvenlik ekiplerinin de 24 saat devriye görevi yaptığı bildirildi.

