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        Samsun'da kamyonet ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 16:58 Güncelleme:
        Samsun'da kamyonet ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

        Vezirköprü-Sinop kara yolu Yağınözü mevkisinde, Mehmet Özdemir (61) idaresindeki 55 AIY 198 plakalı kamyonet ile Ali Kurt (29) yönetimindeki 55 AJU 489 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile Defne (9), Hamza (3), Öznur (29) ve Elif Kurt (36) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Öznur ile Elif Kurt, buradan Samsun Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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