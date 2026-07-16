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        Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda sahte internet siteleri üzerinden ürün satışı yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı değerlendirilen şüpheliler, takibe alındı.

        Yapılan çalışmalarda 8 şüpheliye ait hesaplarda toplam 87 milyon lira işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

        Samsun merkezli Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 zanlıyı gözaltına aldı, 1 şüphelinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

        Firari olan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Gözaltına alınan şüphelilerden birinin "bilişim sistemlerine girme" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla, bir diğerinin ise "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma" suçundan ifadesinin alınmasına yönelik arandığı tespit edildi.

        Adreslerde yapılan aramada bulunan çok sayıda dijital materyal ve finansal veriye el konuldu. Operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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