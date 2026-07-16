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        Samsun'da 1 milyon 350 bin makaron ele geçirildi

        Samsun'da, 1 milyon 350 bin makaron (filtresiz sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Samsun'da 1 milyon 350 bin makaron ele geçirildi

        Samsun'da, 1 milyon 350 bin makaron (filtresiz sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.


        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde şüphe üzerine bir kamyonet durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, 1 milyon 350 bin makaron ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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