Samsun'da 1 milyon 350 bin makaron ele geçirildi

Samsun'da, 1 milyon 350 bin makaron (filtresiz sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.





İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde şüphe üzerine bir kamyonet durduruldu.



Araçta yapılan aramada, 1 milyon 350 bin makaron ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

