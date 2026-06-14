Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun ve Çankırı'da 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

        Samsun ve Çankırı'da 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

        Samsun ve Çankırı'da 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 13:03 Güncelleme:
        Samsun ve Çankırı'da 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

        Samsun ve Çankırı'da 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu gerçekleştirildi.

        Samsun'daki İstiklal Meydanı'nda bir araya gelen bisikletliler, Yeşilayın faaliyetleri ve etkinlik hakkında bilgi verilmesinin ardından pedal çevirmeye başladı.

        Bisikletlilerin kıyı şeridinde tur attığı etkinlik, başlangıç noktasında sona erdi.

        Etkinliğe, Bilge Pedallar Bisiklet Topluluğu da katılarak, bisiklet tutkunlarıyla birlikte sağlıklı yaşam ve spor farkındalığına destek verdi.

        Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, AA muhabirine, sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sundukları için mutlu olduklarını söyledi.


        Samsun Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Efe Berkay Uzun ise bisiklet turunun sağlıklı yaşam bilincini artırmak, sporu teşvik etmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak açısından önemli bir etkinlik olduğunu dile getirdi.


        - Çankırı

        Yeşilay Çankırı Şubesince düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Büyük Cami Meydanı'nda dev ekranda A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynadığı maçı izledi.

        Daha sonra bisikletlerinin başına geçen vatandaşlar, Vali Hüseyin Çakırtaş ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'in start vermesinin ardından pedal çevirdi.

        Atatürk Bulvarı üzerinden kent merkezinde tur atan katılımcıların, tekrar Büyük Cami Meydanı'na gelmesiyle etkinlik sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran hattında barış sağlanacak mı?
        ABD-İran hattında barış sağlanacak mı?
        Antalya'da öğretmen faciası
        Antalya'da öğretmen faciası
        "Önemli olan inancı kaybetmemek"
        "Önemli olan inancı kaybetmemek"
        Kanada'da Milli Takım'a şok!
        Kanada'da Milli Takım'a şok!
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Uzman çavuş ailesini katletti: 4 ölü
        Uzman çavuş ailesini katletti: 4 ölü
        İstanbul'dan en çok hangi meyve-sebzeler tüketiliyor?
        İstanbul'dan en çok hangi meyve-sebzeler tüketiliyor?
        Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı!
        Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı!
        Kraliyet ailesi yuhalandı
        Kraliyet ailesi yuhalandı
        ALS hastası Mina genetik haritası sayesinde umut buldu
        ALS hastası Mina genetik haritası sayesinde umut buldu
        Vizesiz Yunanistan için en doğru rota!
        Vizesiz Yunanistan için en doğru rota!
        Engelli annesine komşu saldırısı! Kürekle başına vurdu!
        Engelli annesine komşu saldırısı! Kürekle başına vurdu!
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oyluyor
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oyluyor
        10 yaşındaki şarkıcıyla açılış yaptı
        10 yaşındaki şarkıcıyla açılış yaptı
        Kan donduran katliam! Annesini, babasını, eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldürdü!
        Kan donduran katliam! Annesini, babasını, eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldürdü!
        Pointe ile özgürleşiyorlar
        Pointe ile özgürleşiyorlar
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Didim'de ünlü rüzgarı
        Didim'de ünlü rüzgarı
        Arnavutluk'ta protestolar sürüyor
        Arnavutluk'ta protestolar sürüyor

        Benzer Haberler

        Atakum'da 'Müziğin ve Ritmin Dili Engelsizdir' programı
        Atakum'da 'Müziğin ve Ritmin Dili Engelsizdir' programı
        Samsun'da kamusal mekan odaklı "Yaratıcı Atölye: Yerler ve Deneyimler" serg...
        Samsun'da kamusal mekan odaklı "Yaratıcı Atölye: Yerler ve Deneyimler" serg...
        Şehit oğlunun hatırasını evinde yaşatıyor
        Şehit oğlunun hatırasını evinde yaşatıyor
        Kan bağışıyla hem hayat kurtardı hem de sağlığını korudu
        Kan bağışıyla hem hayat kurtardı hem de sağlığını korudu
        Canikli kadınlar A Milli Takım'a destek için ilmek ilmek örüp sergiledi
        Canikli kadınlar A Milli Takım'a destek için ilmek ilmek örüp sergiledi
        Görkemli düğünle mutluluğa 'evet' dediler
        Görkemli düğünle mutluluğa 'evet' dediler